Jüri Engelbrecht ⟩ Muudame maailma ehk kastidest võrgustikuteks

Aastal 2015 võttis ÜRO vastu säästva arengu eesmärgid aastani 2030 ehk nagu need pealkirjastati: «Muudame maailma». Tegevussuundi oli kokku 17, alates vaesuse ja nälja likvideerimisest ja heast haridusest kuni majanduskasvu ja innovatsiooni toetamiseni, pidades silmas kliima soojenemist ja elurikkuse hoidmist nii maal kui ka merel. Eesmärkide tutvustamisel ja reklaamimisel olid need eesmärgid kenasti kastides üles loetud. Loomulikult oli ÜRO eesmärk üllas. Nüüd on aga umbkaudu pool ajast möödas ja õigustatult võib küsida, kas liigume õiges suunas, mis on tehtud ja kas oleme poolel teel.