Arvi Freiberg ⟩ Kus viga näed laita, seal teadus tuleb ja aitab?

Kohaliku vaikse kurgihooaja lõpus kuulutas ÜRO Peaassamblee Serbia eestvõttel ilma suurema kärata välja säästvat arengut toetava teaduste kümnendi (inglise International Decade of Sciences for Sustainable Development 2024–2033). Pealtnäha mittemidagiütleva uudise juures väärib tähelepanu ettevõtmise ebatavaliselt lai haare. Kaasatud on kõik teadused ja seda kümme aastat järjekuti. Mitte kunagi varem pole teadus sellist üleilmset tähelepanu pälvinud. Miks siis nüüd?