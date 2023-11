ENE KALLAS ⟩ Elukestev õpe kui päästerõngas

Elukestev õpe aitas ka nii mõnegi kiratseva ametikooli uuesti jalgadele, aitas luua mitmeid õppeasutusi, kus inimesed said kas ennast täiendada või ümber õppida, mõne muu eriala omandada. Mõnikord on see primaarne vajadus – koolitada end erialal, millega leiad töö –, mõnikord sekundaarne ehk siis uudishimu muu maailma vastu. Selle vastu, mis on kõikjal su ümber, ja miks mitte minna siis kooli ja avardada oma silmaringi? Õppida midagi uut ja huvitavat.

Tuleb tunnistada, et siinkirjutaja on see teine. Mõnikord tekib nii suur vajadus õppida, teada saada millestki uuest, sest pea kõik on huvitav, et sirvin hajameelselt minu meelest praegu parima ametikooli – aga muidugi ma olen erapoolik, nii kodukoha kui ka muude asjaolude tõttu –, Kuressaare ametikooli veebilehte. Mida minna järgmisena õppima? Mis oleks põnev? Keraamika? Juuksuritöö? Eakate hooldus? Sest multimeediakujundaja ma erialalt juba olen, ja see on peaaegu nagu pool stilisti... Kuigi ei ole, ka seda tean.