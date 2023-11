Gerli Helene Gritsenko ⟩ Väärteokaristus või halduskaristus?

Miks? Justiitsministeerium on eelnõus ette näinud uue haldusmenetluse selle asemel, et kasutada konkurentsiõiguse rikkumiste uurimiseks väärteomenetlust. Eelnõu autorite arvates võimaldaks selline lahendus konkurentsiõiguse rikkumise eest lihtsamalt karistada. ECN+ direktiiv tuleb aga üle võtta, selles osas on kõik ühel meelel. Küsimus on aga, kuidas.