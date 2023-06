JUHTKIRI ⟩ Põhiseaduslike õiguste riivele tuleb vastu seista

Teisipäevase lehe majanduskülgedel on põhjalik ülevaade konkurentsiseaduse muutmise eelnõu vastuolust põhiseadusega. Kõige tõsisem vaidlusküsimus puudutab eelnõusse kirjutatud nõuet, et kui konkurentsiamet kahtlustab konkurentsinõuete rikkumist, peab ettevõte ametile esitama kõik dokumendid, mille põhjal saaks otsustada, kas kahtlustusel on alust või mitte. Ja kui amet leiab, et dokumente ei ole piisavalt, siis on tal õigus ettevõtet selle eest trahvida.