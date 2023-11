JUHTKIRI ⟩ Õpetajate streik väljendab laiemat rahulolematust

Kui süüdistada streikivaid õpetajaid selles, et nad ei tee oma tööd ja streigivad ebaseaduslikult, siis tekib tahes-tahtmata küsimus, mida teeb riigikogu. Kas ei peaks riigikogu tööd tehes ja seadusi vastu võttes kõigile eeskujuks olema? Paraku näeme hoopis vastupidist: alates kevadest on riigikogus tehtud väga vähe tegelikku tööd ja riigikogu istungid on muutunud palaganiks. Nüüd, kui koolides on tunniajane streik, on äkki mure sellepärast, et õpetajad ei tee oma tööd.

Õpetajad on haridussüsteemi üks osa. See tähendab, et õpetajate palgad sõltuvad ka sellest, kui palju tasu suudavad neile maksta kohalikud omavalitsused, kelle eelarvest moodustab haridus tihti suure osa. Oleme näinud sedagi, kuidas omavalitsused on sunnitud väikekoole kinni panema. Tekib tahtmine teada, kas ei peaks seda süsteemi kuidagi parandama, nii et õpetajad ja ka omavalitsused võiksid end kindlamini tunda.