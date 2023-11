Mihhail Kõlvart ⟩ Õpetajaid väärtustades tagame ühiskonna kvaliteedi tulevikus

Streik on äärmuslik meede, kuid sellega soovivad meie haritud ühiskonna ja riigi nimel iga päev töötavad õpetajad kõige lihtsamal ning selgemal viisil riigijuhtidele öelda, et samal viisil ei saa enam edasi minna. Hariduse väärtustamisel on väga suur roll õpetajatel ning kui ka riigile on haridus prioriteet, peab see peegelduma ka reaalsetes tegevustes ja otsustes. Sealhulgas õpetajate töötingimustes ja -tasus.