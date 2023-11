TIIU KUURME ⟩ Inimlikkuse vaibuv hääl?

Avalikes aruteludes on Metsküla kooli probleem taandatud peamistele tänast elu liikumapanevatele hoobadele, milleks raha ja võim. Raha osas, et seda ei ole(vat), võimu osas, et seda on jahmatavalt palju. Oma tegevust jätkav koolipere näitab kätte, et on ka teistsuguseid, meelekindlusest pärinevaid jõuallikaid.