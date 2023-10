Kujutage ette, et teie laev on hukkunud ja te olete päästepaadis, mille pardad on peaaegu veetasa ja igaüks mõistab, et veel kümme kilo, ning paat vajub põhja. Kuid paadi poole ujub inimene. Ta karjub appi. Mida teha?

Saja kolmekümne nelja nõndanimetatud ühiskonnategelase ühiskiri Gaza asjus on kahtlemata sügavalt tragikoomiline nähtus. Traagiline on see, et kuskil peab keegi tapma ja keegi surema, koomiline aga see, et tänapäeval võivad kõik avatuse, kaasatuse ja mitmekesisuse «spetsialistid» ennast ühiskonnategelaseks tituleerida.