EESTI ÜHISKONNATEGELASED ⟩ Avalik kiri Gazas sõjategevuse koheseks lõpetamiseks ja relvarahu sõlmimiseks

Palestiina kunstnik Heba Zagout hukkus koos oma kahe väikese lapsega Iisraeli õhurünnakus Gaza sektoris reedel, 13. oktoobril. Foto: Instagram / Heba Zagout

Allakirjutanud mõistavad üheselt hukka nii Hamasi toimepandud terroriaktid tsiviilelanike vastu kui ka Iisraeli sõjaväe poolse tsiviilobjektide pommitamise ja eluks vajaliku infrastruktuuri valimatu laastamise Gaza sektoris.

Juba praegu on käes katastroofiliste mõõtmetega humanitaarkriis Gaza sektoris. Üle kahe miljoni tsiviilelaniku, sh üks miljon last, on sektoris lõksus ilma joogivee, toidu, elektri ja evakueerumisvõimalusteta. Iisraeli väed on Gaza sektorit pidevalt ja valimatult pommitanud.

Alates 7. oktoobrist kuni 22. oktoobri kella 22.00 seisuga on Iisraeli rünnakutes Gaza vastu tapetud 4651 palestiinlast ja vigastatud 14 245 palestiinlast, sealhulgas on tapetud üle 1860 lapse. Iisraeli pommitamine on sundinud umbes miljonit palestiinlast oma kodudest lahkuma. Üle 6000 langenud pommi on hävitanud linnaosasid ja tapnud terveid perekondi.

Iisrael on valimatult hävitanud kriitilist infrastruktuuri Gazas (18. oktoobri seisuga):

❗ 25 protsenti kodudest Gazas on kahjustatud või hävinud;

❗ 59 rünnakut on aset leidnud tervishoiuteenuste pakkujate vastu;

❗ 170 haridusasutust on tabatud;

❗ vee- ja kanalisatsiooniseadmed on tõsiselt kahjustatud.

On selge, et katastroofiliste mõõtmetega kriis on juba käes. 800 rahvusvahelise õiguse, genotsiidiuuringute ja muude valdkondade eksperti on löönud häirekella ja hoiatanud kogu maailma Gazat ähvardava genotsiidi eest. Mida kauem Iisraeli sõjavägi pommitamist jätkab, seda rängemad tagajärjed ootavad Gaza tsiviilelanikke.

Francesca Albanese, ÜRO Palestiina eriesindaja hoiatas 14. oktoobril, et «palestiinlasi ähvardab tõsine oht massiliseks etniliseks puhastuseks» ja kutsus rahvusvahelist üldsust üles kiiresti relvarahu sõlmima.