Jüri Engelbrecht ⟩ Mõtleme kaugemale tänasest päevast

Meie tänapäeva askeldustes tundub ikka ja jälle, et maailm on liigestest lahti. Eks seda teadis juba Shakespeare ja veelgi varem teadsid vanad kreeklased, et noored olevat ülekäte läinud. Neid ridu kirjutama ajendas mind äsja loetud mõte, et paljudes vaidlustes käitutakse meil põhikooli õpilaste tasemel. Tõepoolest, me pöörame ühiskonnana rohkem tähelepanu igapäevastele probleemidele ja unustame pikema plaani ja aeganõudvad tegevused. Teisisõnu, me ei oska seada pikemaid sihte. Tõsi, kriitilises olukorras, nagu meie taasiseseisvumise periood, olime vabaduse nimel valmis kartulikoori sööma. Aeg on aga edasi läinud ja maailm muutunud.