Praegu otsustavad koolide käekäigu üle kohalikud omavalitsused, välja arvatud riigigümnaasiumid, mille üle otsustab riik. Näiteks Tallinna linna ja Lääneranna valla käitumine pole tekitanud erilist usaldust, nii et võiks kaaluda kogu koolivõrgu võtmist riigi rahastada ja vastutada, nagu me näeme riigigümnaasiumite näitel.

Teisalt, mõnede halbade juhtumite põhjal ei või otsustada, et kõik omavalitsused langetaksid koolide asjus alati elanikele ebasobivaid otsuseid. Enamasti teavad omavalitsused kõige paremini, kuskohast king pigistab, ning iga nelja aasta tagant saavad valijad anda hinnangu. Metsküla kool aga on paraku Läänerannas lihtsalt liiga väike ning Tallinna linnavõimul liiga suur lasnamäelaste toetus, et karta valijate hinnangut.