Tõnis Lukas ⟩ Õpetajad ootavad tegusid, mitte vaid sõnu!

Eelmise aasta otsusega tõsta õpetajate palka hüppeliselt, 23,9 protsenti, vastasime konkreetselt juba aastaid väldanud arutelule õpetajate järelkasvu küsimuste lahendamiseks. Eelmine valitsus tegi selleks silmapaistva pingutuse. Siiski oli ka hurjutajaid ja paljudele tundus, et seegi tõus oli isegi väike. Näiteks avaldas sotsiaaldemokraat Jaak Juske, et haridusminister jookseb sellise palgatõusuga lati alt läbi, ja Eesti 200 esindus käis debattidel avalikkust veenmas, et nende vedamisel tõuseks õpetajate palk kohe 3000 euroni kuus. Nüüd peame möönma, et see oli pigem propaganda ja soov iga hinna eest konkurente üle trumbata, ning seda naeruväärsemad need blufitud trumpide lauda tagumised tagantjärele tunduvad.