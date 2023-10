MIHKEL KUNNUS ⟩ Rohepesust oleme jõudnud juba rohepesupesuni

Nii nagu «rohelisest» sai muu hulgas ka pelgalt silt, mida kasutatakse alatult, nii juhtus ka «rohepesuga» – kohati on see pelgalt silt, mida kasutatakse alatult. Sellises õhustikus on teadlaste ja ametnike usaldusväärsus üha kõrgema hinnaga, kirjutab toimetaja Mihkel Kunnus.