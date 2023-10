GARRI RAAGMAA ⟩ Šveits ja Soome õpetavad, kuidas ennast kaitsta

Head eeskujud kogu ühiskonna kaitsemobiliseerimisel on Soome ja Šveits. Lääneriikidest hüljatud Soome suutis küll osa territooriumit kaotades mitu korda suurema vaenlase tõrjuda, ja on ilmne, et lisaks kaitsetahtele mängis siin rolli ka Karjala kannase topograafia ärakasutamine ja ettevalmistused. Natsidest ja fašistidest ümber piiratud Šveits olid sedavõrd südikas ja nende kaitseplaan nii tõsine, et kumbki diktaator ei täinud neile ajaloos kurja kuulsust kogunud mägilastele kallale minna. Eks avatud rahvusvaheline suhtlus ja pangad mängisid ka rolli, kuid invasiooniga terendavate kaotuste hirm hoidis pahad poisid eemal.