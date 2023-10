VADIM BELOBROVTSEV ⟩ Paarkümmend eurot palgatõusu on õpetajate pilkamine

Tõsi, alguses kumas isegi lootusekiir: aprillis allkirjastasid kolm erakonda – Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti 200 – koalitsioonileppe, milles on must valgel kirjas, et valitsuse eesmärk on nelja aasta jooksul tõsta õpetajate töötasu alammäära 120 protsendini keskmisest palgast. Eesmärk oli ambitsioonikas, isegi kui võtta aluseks praegune keskmine palk, kuid kahtlemata meie õpetajad väärivad seda.