KERSTI KALDMÄE ⟩ Õpetajad saavad taas petta

Räägime arvudest. Praegu on õpetaja miinimumpalk 1749 eurot ja järgmisel aastal oleks 1778 eurot, tõus on «lausa» 29 eurot. Kas see on summa, mille üle saab haridusminister tunda töövõitu? Pigem tunneb õpetaja, et teda on jälle petetud. Sellega ei anna me noortele signaali, et tulgu õpetajaks õppima. See näitab pigem, et riigivalitsejad ei saa ikka veel aru, et haridus on pea ees kuristikku kukkumas.