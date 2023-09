TANEL KIIK ⟩ Inimliku eksimuse korral tasub ikka peeglisse vaadata

Oleme seda näinud nii olematus maksudebatis, riigieelarve kokkupanemisel kui ka peaministri abikaasa Venemaa-suunalise äritegevuse skandaali puhul. Nüüd selgub, et kui riigikogu saal toetab mõnda opositsiooni eelnõu, siis on süüdi istungi juhataja. Mis siis, et poliitilise kultuuri parandamine võiks ju olla meie kõigi ühine eesmärk.