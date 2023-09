Riigikogu täiskogu tegi täna muidugi ka vea, kui hääletas mõttetu eelnõu poolt ja enda tahte vastu. See on ka tõsi. Aga juhataja saanuks olla riigimees ja segaduse parandada. Irvhammastel on kindlasti lõbus, ent see pole nali ja selliste juhtumite vältimiseks eksisteerivad põhiseadus, põhiseaduslik riigikogu kodukorra seadus ja hea tava. Seekord rikkus juhataja korraga nii seadust kui tava, keeldudes proteste vastu võtmast ja hääletamist katkestamast, kuigi esitatud olid need nii korrektselt, kui see üldse võimalik oli.