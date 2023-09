ERKKI BAHOVSKI ⟩ Eesti ja Soome vaated sõjale on NATOs olles ikkagi erinevad

Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov avaldas hiljuti essee Postimehe nädalalõpu lisas AK (09.09) , mis põhines tema Uusikaupunki Rahusümpoosionil 19. augustil peetud kõnel. Tekstis kritiseerib Sakkov lääneriike selle pärast, et nood kardavad Venemaad ja räägivad pidevalt eskalatsiooniohust. «See hala eskaleerimise asjus on täiesti arusaamatu,» märkis Sakkov.

17. septembril aga ilmus New York Timesis intervjuu peatselt ametist lahkuva Soome presidendi Sauli Niinistöga, kes hoiatas sõja eskaleerumise eest Ukrainas. «…tahan just osundada, et kui on eskalatsioon suureks sõjaks, siis muutub tuumarisk selgelt suuremaks,» ütles Niinistö.