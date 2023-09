EDUARD ODINETS ⟩ Ministrid seisavad täna väga raskete valikute ees

Viimased päevad on toonud väga erinevaid uudiseid kõrghariduse ja teaduse rahastamise tuleviku kohta. Ka esmaspäevased teated eelarveläbirääkimistelt on vasturääkivad. Kuna mõlema sõnumitooja nimi on Kallas, siis vahel on keeruline aru saada, kes mida ütleb ja kokkulepituks peab.