Hariduse rahastamise kokkulepped on midagi enamat kui vaid rahastuslepingud eelarveridadel. See on ühiskondlik kokkulepe sellest, mis on meie majanduse ja ühiskonna arengus oluline investeering ja mis on meile väärtuseliselt tähtis, et meie riik kestaks, meie heaolu paraneks ja meie kultuur oleks tugev.