Viimasel ajal on Eesti ühiskonnas palju arutelu teemal, mis on valesti. Haridussektor jõuab fookusesse eriti septembri saabudes, majanduses tõstatab küsitavusi aga majanduslangus. Eelarveprotsess toob samuti pinget avalikku diskussiooni. Kuigi on kerge keskenduda süüdlaste otsimisele, võiksime ehk hoopis mõelda, mida teha nutikamalt?