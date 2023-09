«Selle kooliaasta algus on kurb olnud paljudele väikekoolide õpilastele, kes ei saa minna neile armsaks saanud väiksesse kooli, vaid peavad minema kuskile kaugemale, suuremasse kooli,» rääkis Postimehe peatoimetaja. «Kõik need, kes on pidanud elus kooli vahetama, minagi nende hulgas, teavad, et see on mitte väga lihtne, vaid kindlasti keeruline protsess ja parem on käia ikka selles armsaks saanud koolis.»