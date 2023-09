INDREK TARAND ⟩ Paneme koolidele oma haridusheeroste nimed

Aga kummitama jäi mind see, et viimasel ajal meedias palju sõna saanud riigigümnaasiumid on saanud imelikud lühendnimed: Torg (Tõnismäe), Murg (Mustamäe) ja Perg (Pelgulinn). Muidugi mõistan, et inglise alfabeedile tugineva arvutimajanduse mõjul ei saa O. W. Masingu leiutatud õ-tähte «turunduses» kasutada. Mõistan ka seda, et NATO ja EU suruvad meile peale alfabeedi-suppi ning muid veidraid lühendeid. Ka kool, milles töötan, peab olude sunnil kandma lühendit «Tyhg» ehk Tallinna ühisgümnaasium, aga üldiselt õpilased hääldavad seda «saksapäraselt» – tyyg! No aga kuna meil on soome keele kallak, siis vähemalt Johannes Aaviku soomepärane ü on omal kohal.