Andrei Kuzitškin ⟩ Vene haridus Eestis: mis on juba surnud, ei saa enam surra

Praeguseks on Eestis umbes 70 kooli, kus õppetöö toimub täielikult või osaliselt vene keeles. Aga see on vaid statistika. Tegelikult on vene haridus olemas vaid formaalselt: see ei arene, vaid laguneb, ei ela, vaid sureb aeglaselt. Sellel on mitu põhjust.