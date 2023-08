JUHTKIRI ⟩ Venemaale halbu uudiseid tuleb veel palju

Kuid Ukraina võitlus vabaduse nimel peab hoogu juurde saama. Esiteks pole karta Wagneri naasmist rindele ja teiseks on Ukrainale isegi kasulik, kui armeed juhivad edasi iseseisva mõtlemiseta kaitseminister Sergei Šoigu ning kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov. Ebaratsionaalne juhtimine ja Putini pidev sekkumine otsustesse vähendab venelaste võitlusvõimet.

Eesti kaitseväe endine luureülem Sten Reimann leiab Postimehe veebiväljaandes siiski, et augustis 2023 ei ole Ukrainal ega Venemaal otsustavat võimekust edu rindel enda kasuks kallutada. Eriti sõjaväelise ettevalmistuseta «eksperdid» kipuvad arvustama Ukraina armeed, sest vastupealetung ei edene nii kiirelt, nagu me kõik ootaksime.

Reimann ütleb, et kriitika põhineb tihti vääral probleemipüstitusel. Tegeliku edu saavutamiseks vajab Ukraina piisavaid ressursse ning maha tuleb võtta Ukrainale antud pikamaarelvadega kaasnev tingimus mitte kasutada neid Venemaa territooriumil. Too piirang võib olla loogiline poliitiliselt, kuid ta ei ole seda reaalses sõjas.