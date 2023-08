STEN REIMANN ⟩ Mida me peame teadma Ukraina vasturünnaku edenemisest?

Viimastel nädalatel on erinevate riikide spetsialistid kommenteerinud Ukraina rünnaku aeglast edenemist. Sõjalise ettevalmistuseta USA spetsialistid toovad peamiselt põhjuseks Ukraina sõjaväelaste erialase oskamatuse. Levib seisukoht puudulikust väe- ja relvaliikide ühendoperatsioonide taktikast ja Nõukogude-aegse mentaliteediga juhtimisstiilist. Saksa kriitikud muretsevad, et nende saadetud sõjaline abi ei rakendu perfektselt.

Poliitkommentaatorid muretsevad juba, kui kaua püsib Lääne ja eriti USA toetus ning kas Ukraina suudab saavutada otsustavat edu enne USA presidendivalmiste aktiivset algust. Pigem ollakse selles väga, väga skeptilised. (Sellist muret esitas näiteks CNN artikkel 09.08.2023 «Why a stalled Ukrainian offensive could represent a huge political problem for Zelensky in the US». https://edition.cnn.com/2023/08/09/politics/ukrainian-offensive-zelensky-us-politics/index.html)