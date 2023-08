Enamus neist on kas Vene Föderatsiooni kodanikud või määratlemata kodakondsusega isikud, kes ilmselgelt ei kanna endas Eesti Vabariigi põhiseaduses kirjeldatud väärtusi.

Viimastel nädalatel on teema taas päevakorda kerkinud, kuid välja pakutud tegevuskavad on ebapiisavad, samuti ei suudeta või ei taheta otsustada selliselt, et valimis- ja seega otsustusõigus kohaliku elu korralduse üle oleks selgelt kodanike privileeg.