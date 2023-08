JUHTKIRI ⟩ ERSP kumulatiivlaeng purustas müüri

See oli kiirete muutuste aeg ja on tähelepanuväärne, millise tempoga heitis Eesti ühiskond endalt okupatsiooniaja kammitsad ning vabanes sovetiaja hirmudest. Kui algul ei suutnud paljud uskuda, et nüüd võetaksegi sinimustvalge lipp välja ega peatuta enne, kui Eesti iseseisvus on täielikult taastatud, siis iga kuu ja iga päevaga tuli uskujaid juurde.