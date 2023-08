AJALUGU ⟩ Eesti iseseisvuse taastamine algas 20. augustil 1988. aastal

Eve Pärnaste, erakonna üks peamisi algatajaid, meenutas: «See oli mulle kõrgemalt poolt antud, et ma käisin peale, et meil tuleb see otsus ära teha just 20. augustil! Kella­ajaliselt jõudsime seda teha just enne südaööd, praktiliselt samal ajal, kui ülemnõukogu liikmed võtsid kolm aastat hiljem vastu riikluse taastamise otsuse.»