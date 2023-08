JUHTKIRI ⟩ Eestikeelsele haridusele hädapidurit panna on kuritahtlik

Õpetajate puuduse lahendamiseks on vaja korraga panus teha mitmele meetmele ning keeleõpe on nendest üks. Samal ajal otsitakse võimalusi, et leida ja motiveerida uusi õpetajaid.

Kindlasti tuleb nõustuda sellega, et koolireformi põhimotiiv on tagada noortele võrdsed võimalused. Ka teadusuuringud kinnitavad, et eestikeelne kool on venekeelsest perest pärit laste jaoks värav Eesti ühiskonda. Just segregatsioon haridussüsteemis ehk sisuliselt inimeste eraldamine rahvuse alusel on kärpinud vene noorte võimalusi Eestis edasi jõuda. Ja seda nüüd juba mitme põlvkonna jaoks.

Poolikud ja ajatatud lahendused ei tööta. Kui kunagi paistis ahvatlev mudel, mille järgi tähendas eestikeelne gümnaasiumiharidus seda, et vähemalt 60 protsenti õppetööst käib eesti keeles, siis nüüd me teame, et selline «fifty-sixty»-süsteem on tekitanud jama. Too nõutav 60 protsenti eksisteerib pahatihti paberil. Samuti näitavad tulemused, et eesti keele kasutamiseks vajaliku B1 taseme on selle mudeli alusel saavutanud liiga vähesed koolilõpetajad. Värav Eesti ühiskonda on paljude jaoks lukus.