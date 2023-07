SERGEI MEDVEDEV ⟩ Kogu Venemaa on muutunud surmakülvavaks «meeste riigiks»

Lõpuks ometi kõlas see ka ametlikult ja kohtu poolt väestatuna: «Venemaal valitseb androtsentriline ühiskondlik kord ja selle vastu võitlemine on kuritegu.» Tegu on tsitaadiga «komplekssest destruktoloogilisest ekspertiisist», mis tehti seoses teatrialase kriminaalasjaga, kus dramaturg Svetlana Petritšuki ja lavastaja Jevgenia Perkovitšit ähvardab süüdimõistmine terrorismi õigustamise paragrahvi alusel 2020. aasta näidendi «Finist Jasnõi Sokol» eest, mis kõneleb vene neidudest, kes armuvad islamistidesse.