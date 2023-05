Sergei Medvedev ⟩ Vene «emake kodumaa» on osutunud mõrtsukast võõrasemaks

Sõja-aasta on olnud Venemaa jaoks müütide suremise aasta. Või õigemini: hääbuvad müüdid, mis on aluseks ettekujutuse loomisele Venemaast. Müüt «suurest vene kultuurist», «lapse pisarast» ja «humaansest paatosest» on Vene agressiooni valguses koolnud. Müüt «maailma teisest armeest», mis ilmutas end marodööride, sadistide ja koolitamata kahuriliha jõuguna, mis hukkub mõttetult andetute poolpurjus komandöride käsu all. Müüt «Vene mässust», mis on asendunud igat võimu kapriisi alla neelava ja surma saatusena võtva elanikkonna orjaliku alandlikkuse vaatemänguga.