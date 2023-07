JUHTKIRI ⟩ NATO: tahan lennata, aga mitte veel eriti kõrgelt

Teine oht, mis läbi kumab, on seotud järeldustega, mida Kreml võib enda jaoks teha. Kui Ukraina liikmesuse peamiseks takistuseks kujuneb see, et riik on sõjas, siis on Kremli järeldus, et sõda Ukrainaga ei tohi lõppeda. Ukraina jaoks pole aga sõja lõpp rohkem ega vähem kui kogu territooriumi vabastamine, Krimm kaasa arvatud.