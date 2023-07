Maarja Vaino ⟩ Aastaid kulutame võhma lõimumisküsimustele, kuid meie oma Eesti aines on vaeslapse seisus

Tänavu novembris tähistab 85. sünnipäeva Hando Runnel, mees, kes lisaks omaenda suurepärasele luulele ja esseistikale on eestlastele andnud imetlusväärse raamatusarja «Eesti mõttelugu». Tänu sellele on igal eestlasel käepärane võimalus lugeda ja kogeda meie kultuuriloo sügavust ja laiahaardelisust. Tunnetada, et me pole eile sündinud, vaid oleme kultuurrahvana iseseisev nähtus. Eesti elu ja olemuse mõtestamisel on auväärne traditsioon, kirjutab kolumnist Maarja Vaino.