Oluline on alustada tõsiasjast, et kohus ei ole otsustanud sulgeda ühtegi kooli Lääneranna vallas ega ka mujal. Metsküla Algkooli sulgemise alates 31. augustist 2023 on otsustanud Lääneranna vallavolikogu 24. märtsi 2023 otsusega. Kooli sulgemine ongi volikogu otsustada.