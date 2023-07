Valter Parve ⟩ Koolid kinni, aga kes võidab ja kes kaotab?

Kohus siis otsustas, et Metsküla koolile pole esialgset õiguskaitset vaja ning Lääneranna vallajuhid saavad nüüd oma tahtmise. Ma ei kahtle õigusmõistjate pädevuses, aga lubatagu selle kõrvale seda üks «inventuur» – kes ääremaa koolide kinnipanekust võita võivad ja kes tõenäolised kaotajad on.

Kindlad võidumehed on muidugi need, kes sulgemisotsuse käima lükkasid: mõeldud –tehtud! Nii kogutakse usaldusväärsust oma erakonna ladviku hulgas ja see võib tähendada tulusaid tööotsi tulevikus. Enam-vähem samamoodi võiks kaalutleda ka nende vallavolikogu liikmete puhul, kes vallajuhtidele truuks jäid ning sulgemise poolt hääletasid – nemadki koguvad poliitilist kapitali ja nappide valikuvõimalustega kohas elades on oluline valitsejatega häid suhteid hoida. Ma ei välista, et poolt hääletajate seas on ka vallakeskuses tegutseva gümnaasiumi tulihingelisi vilistlasi ning selle arendamise nimel ollakse valmis silmi kinni pigistama nende kannatuste ees, mida väikekoolide sulgemine seal elavatele peredele kaasa toob.