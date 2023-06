KADRI PAHLA ⟩ Kui ühel lõppeb kool, siis teisel elu

Kui muretseme sellepärast, et õpilaste matemaatika lõpueksamite tulemused on madalad, siis mõelgem ka selle peale, mis oleksid ellujäämiseksamite tulemused olukorras, kus õpilastele pole seda õpetatudki. Jah, mõnikord on vaimse tervise probleemidega toimetuleku oskus ka osa ellujäämisoskusest.