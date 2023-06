MARTIN PENT ⟩ Ehk vastab tehisaru küsimustele, mis inimesele üle jõu käivad

Möödunud poolaasta jooksul haridus- ja teadusmaastikul toimunule tagasi vaadates jääb mulje, et midagi peadpööritavat justkui ei toimunud. Eestikeelsele haridusele ülemineku otsus tehti eelmisel kalendriaastal ära ning tänavu on energia kulunud põhiliselt sellele, et kohapealt minema saada ja reformi teostamiseks tasahilju hoogu koguda.