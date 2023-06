Tallinna Tehnikaülikooli jaoks on põhikooli matemaatika tase väga murettekitav. Põhikoolis tekkivad puudujäägid mõjutavad matemaatikas hakkama saamist gümnaasiumis ning sealt edasi ülikoolis – eriti tehnikaülikoolis, kus me valmistame ette inseneeria, IT, loodus- ja majandusteaduse taustaga spetsialistide. Matemaatika ja teiste reaalainete teadmised ja oskused on nendes valdkondades läbi löömiseks võtmetähtsusega.