JUHTKIRI ⟩ Matemaatikaeksamil põrumisest tuleb teha järeldused

Viis aastat tagasi oli plaanis põhikooli lõpueksamid hoopis ära kaotada, kannustatuna haridusteoreetikute «muutunud õpikäsitusest», mis seab esiplaanile pehme ja paindliku suhtumise õppimisse, et vähendada õpistressi ja suurendada koolirõõmu. Õnneks ei läinud see lilleline lähenemine tänu õpetajate vastuseisule siiski toona läbi. Ja tore on. Muidu me ei teakski praegu, milline on põhikoolilõpetajate tegelik tase matemaatikas.

Aga olukorra aus kirjeldus on see, et viimasel kolmel aastal on põhikooli matemaatika riigieksami keskmine tulemus olnud umbes kümme protsenti madalam kui varem. Ja sel kevadel kukkusid nii mõneski koolis lausa pooled õpilased eksamil läbi. Nii järsul allakäigul on ilmselt terve kimp põhjusi.

Üks peamisi on vist koroonapandeemiast tingitud koduõpe, mis on viimase kolme aasta jooksul põhikooli lõpetanutele olnud suurim õpirutiini häirinud muudatus. Teatavasti on matemaatika aine, milles järjekindel omandamine on arusaamise jaoks otsustava tähtsusega. Erinevalt näiteks ühiskonnateadustest, kus mahajäämus ühes aineosas ei muuda järgneva omandamist oluliselt keerukamaks. Küllap tekitasid õppekorralduse muutused paljudele lünki, mida hiljem on tulnud siluda eraõpetusega. Tänu riigieksamile on selle kohta ka objektiivselt mõõdetud andmed.