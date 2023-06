Garri Raagmaa ⟩ Tubli, Pille!

Metsküla kool sai aasta kooliks. Rahvas valis. Kogukond pingutas. Akadeemikudki toetasid. No tahaks nüüd näha, kas 8. juunil volikogu mõisahärrast ninamehega eesotsas julgeb ikka väita, et ei leia valla 6-miljonilisest hariduseelarvest 30 000 külakooli pidamiseks. Kusjuures valla muuseumide eelarve on lausa 900 000 eurot, kirjutab kolumnist Garri Raagmaa.