Edgar Kaskla ⟩ Venemaal toimuv peaks ka meid muretsema panema

Loen Postimehe juhtkirjast, et «Läänemere piirkonnas kasvab sõjaline pinge» (28. mai 2023), kuna teatavasti on tuumarelvad teel Valgevenesse ja Pihkva oblastis toimusid droonirünnakud. Samas loen artiklit Venemaa dissidendilt Boriss Kagarlitskilt, et suurim oht on praegu see, kuidas Vladimir Putini režiim tegeleb oma inimestega, arreteerides isegi neid, kes panevad selga teksapüksid kollase särgiga («A Plea to My Western Friends», Counterpunch 29 mai 2023).