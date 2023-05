JUHTKIRI ⟩ Läänemere piirkonnas kasvab sõjaline pinge

Nüüdseks võib olla olukord muutunud. Esmalt teatas Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka, et Vene tuumarelvad on teel Valgevenesse. Samal ajal tulevad ebamäärased teated Lukašenka enda tervise kohta. Igal juhul on tegemist plahvatusohtliku olukorraga – samaaegselt võõrriigi tuumarelva riiki saabumisega võib selle diktaator kas olla surnud või teovõimetu. Pole kahtlust, et Lukašenka troonilt langemist üritab maksimaalselt ära kasutada Valgevene opositsioon. Samal ajal on Moskva huvides, et Valgevenes oleks rahulik, sest ehkki Moskval on operatsiooniline kontroll tuumarelva üle, võib see füüsiliselt sattuda Valgevene opositsiooni kätte.