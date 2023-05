See ehk isegi on nii pealinna kõrges äri- ja poliitkonkurentsis, kus tuleb üle teiste tallata. Nii et Reinvere kirjeldab pigem linnas hobusevargaks hakanud ja meie rahvale igiomase koostöökultuuri unustanud vurlet. Või pole ta päris-maa/eest/lastega viimasel ajal suhelnud?