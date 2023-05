Jüri Reinvere ⟩ Eestlane on teise eestlase motiiviekspert

Rahvuslike omapärade hulgas on palju, mida eestlane ise üldsegi ei tea. Aga mõned neist on ka kõigile teada. Näiteks et oleme väike, aga tubli. Mõned uskumused on saanud peaaegu rahvussümboliteks: nagu näiteks «kalevite kange rahvas». Nende nähtamatute ja nähtavate omaduste vahel tõusevad siiski tugevamini pinnale kaks suuremat teemade kogumit ja neid vaadata on tihti samal ajal nii naljakas kui ka kurb.