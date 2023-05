Eero Merilind ⟩ Lihtne lahendus, kuidas tagada kättesaadav arstiabi

Ehitasime eelmisel aastal Nõmmele uue tervisekeskuse ja müüsime maha meie endised ruumid. Võtsime majalt vanast kohast maha sildi, aga aeg oli ikkagi fassaadile kulutanud Nõmme kliiniku nime. Vanasse majja kolisid uued elanikud ning me hakkasime mõtlema, mis teeb tavalistest ruumidest arstikeskuse või haigla – kas need on ainult ruumid või inimesed, kes seal töötavad.