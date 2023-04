Ain Aaviksoo ⟩ Tervishoiu päästmiseks on vaja teha kolm julget otsust

Natuke arve. Haigekassa eelarve kasvab 2023. aastal 13 protsenti ja ületab kahe miljardi piiri. Kümne aastaga on raviteenuste kulud kasvanud 2,7 korda. Võrreldes 2012. ja 2021. aastat, mille kohta on olemas võrreldavad andmed, panustasid ettevõtted töötajate tervisekindlustusse kaks korda rohkem (31,2 miljonit 2021. aastal) ning inimeste omaosalus kasvas 2,3 korda (518 miljonit 2021. aastal). Ka e-tervist on vahepeal tublisti arendatud. Samal ajal on elanike arv kasvanud 0,5 protsenti ning ravikindlustatud inimesi tulnud juurde kolm protsenti. Ja ikka ei jagu. Kardetavasti on vaja suuremat muudatust, kui on soov päriselt jätkusuutlikumale kursile jõuda.