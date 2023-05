Lauri Vahtre ⟩ Kui üks nõdrameelsus on seadustatud, võetakse ette järgmine

Nii näiteks pillas minister Signe Riisalo kuldaväärt lause: «Õigus sooandmete muutmisele peaks põhinema inimese enesemääratlusel, mitte sõltuma arstide otsusest.» Teate, mida see tähendab? Esiteks muidugi laiaõlgseid ujujaid, kellel on olemas kõik mehele viitavad bioloogilised atribuudid, kuid kes sellest hoolimata sisenevad teie tütrega samasse riietusruumi nagu «transujuja» Lia Thomas. Aga see tähendab ka seda, et kui teie 5-aastane poeg saabub lasteaiast, kus temaga on vestelnud keegi armas tädi, ja teatab, et tunneb ennast tüdrukuna, ning kui te seepeale poisi psühholoogi juurde viite, siis on see seaduserikkumine, mille eest pannakse vangi. (Selline seadus kehtestati hiljuti nt Kanadas ja me muidugi tahame seda järele teha.)